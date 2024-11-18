مبعوث امير الكويت يسلم رسالة خطية إلى سلطان عمان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:27 صباحاً - سلم مبعوث أمير امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد، وزير الخارجية عبدالله اليحيا، رسالة خطية من سموه إلى سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق تتضمن الدعوة لحضور اجتماع المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر أن تستضيفه دولة الكويت بتاريخ 1 ديسمبر 2024 وتتصل كذلك بالأواصر التاريخية المتينة والعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم الأحد بين وزير الخارجية عبدالله اليحيا ووزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي في إطار زيارته للعاصمة مسقط.