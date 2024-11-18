لهذا السبب.. داليا البحيري تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة داليا البحيري تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعدما أشادت بفيلم "الهوى سلطان" بطولة الفنان أحمد داود والفنانة منة شلبي، والذي بدأ عرضه في دور العرض السينمائية يوم الأربعاء قبل الماضي بجميع دور العرض السينمائية، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت داليا البحيري البوستر الرسمي للفيلم، وعلقت عليها قائلة:" لسه خارجة من فيلم الهوي سلطان، أولًا، أنا مشاهدة غلسة أوي وبضحك بصعوبة ومش أي حاجة بتعجبني، لكن ساعتين ضحكت من قلبي وطول الفيلم على وشي ابتسامة، بجد، فيلم السهل الممتنع، كل الناس خارجة مبسوطة، مش لازم الفيلم يبقى فيه حركات مفزلكة بالكاميرا أو أكشن أو تويست جديد عشان يبقى فيلم حلو، ولا ثانية مليت، براڤو لكل صناع الفيلم، شكرًا من قلبي، منة أنت ضحكتيني وبكيتيني، مبروك حبيبتي".

قصة فيلم "الهوى سلطان"

ينتمي فيلم الهوى سلطان إلى فئة الأعمال السينمائية الإجتماعية والذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي، حول قصة حب تجمع بين على وسارة في إطار واقعي، كما يسلط الضوء على العلاقات العاطفية والحب بين الأصدقاء.

أبطال وصناع فيلم "الهوى سلطان"

يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة منه شلبي، أحمد داوود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج كلًا من هاني نجيب وأحمد فهمي.