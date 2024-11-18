بايدن: عقارب الساعة لن ترجع إلى الوراء في مجال الطاقة النظيفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:27 صباحاً - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنَّ عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء فيما يتعلق بـ"ثورة الطاقة النظيفة" في الولايات المتحدة، وذلك في رسالة إلى خلفه دونالد ترامب.

وقال بايدن أثناء تواجده بغابات الأمازون في مدينة ماناوس البرازيلية قبل توجهه لـ"ريو دي جانيرو" لحضور قمة مجموعة العشرين: "سأترك منصبي في يناير، سأترك لخليفتي وبلادي أساسًا متينًا للبناء عليه، إذا اختاروا فعل ذلك".

وأضاف: "قد يحاول البعض إنكار ثورة الطاقة النظيفة الجارية في أمريكا أو تأخيرها، لكن لا أحد، يستطيع إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في هذا المجال".

وأصبح الديمقراطي أول رئيس أمريكي في منصبه يزور منطقة الأمازون، وهي محطة تاريخية ورمزية قبيل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

خلال حملته الانتخابية، وعد الجمهوري دونالد ترامب، بمزيد من أعمال التنقيب وشكك في التغير المناخي، كما حذّر من أنه ينوي سحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، وهو كان فعل ذلك خلال فترة رئاسته الأولى، لكن بايدن تراجع عن هذا القرار وجعل مكافحة التغير المناخي قضية رئيسية في فترة رئاسته.

وشدد الرئيس المنتهية ولايته على أنَّ المعركة من أجل حماية كوكبنا هي حرفيًا معركة من أجل البشرية والأجيال المقبلة، ربما تكون التهديد الوجودي الوحيد لكل دولنا وللبشرية جمعاء.

وتنطلق، اليوم الاثنين، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، قمة مجموعة العشرين على مدار يومين، بدعوة من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة خلفًا للهند، إذ أشار إلى أنه يضع رئاسته الحالية للمجموعة تحت شعار "محاربة الجوع والفقر وانعدام المساواة".

والدول الأعضاء في مجموعة العشرين، هي: أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند وروسيا وجنوب إفريقيا وتركيا والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والصين وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية، وتمثل المجموعة ثلثي تعداد سكان العالم، و90% من الناتج الإجمالي الوطني العالمي، و80% من حجم المبادلات التجارية العالمية.