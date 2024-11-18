حيلة بالمكياج لعمل “عيون القطة” دون الحاجة لدكتور تجميل

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - تقنية سهلة للحصول على العيون اللوزية بلمسة جمالية

تعتبر العيون اللوزية من أكثر الأشكال الجذابة التي تسعى المرأة للحصول عليها، ولكن ليس من الضروري أن تلجأي لعمليات التجميل للحصول على هذا الشكل الساحر. بالمكياج الذكي وبعض الحيل الاحترافية، يمكنك تحقيق هذه الإطلالة بأقل جهد وبدون ألم. إليك خطوات بسيطة لتكوني جاهزة في أي مناسبة بإطلالة عيون القطة الجذابة:

الأدوات اللازمة

آيلاينر سائل أو جل مقاوم للماء

ظل عيون بني متوسط اللون

قلم تحديد العيون أسود

ماسكرا مكثفة للرموش

فرشاة دقيقة للعين

فرشاة دمج ناعمة

خطوات تطبيق المكياج للحصول على “عيون القطة”

1. تجهيز الجفن

لضمان تطبيق متساوي ومستدام، قومي بوضع بطبقة من البرايمر على الجفون. يساعد البرايمر في تثبيت المكياج لفترة أطول ومنع تكتل الظلال.

2. تحديد العيون بإتقان

استخدمي الآيلاينر لإنشاء خط دقيق على الجفن العلوي، ابدئي من الزاوية الداخلية للعين وانتهي بزاوية حادة للخارج، متبعة شكل العين الطبيعي ولتمديدها للنهاية. هنا يكمن السر في الزاوية الحادة التي تعطي تأثير “العيون القطة”.

3. إضافة العمق باستخدام الظلال

ضعي ظل العيون البني المتوسط في طية الجفن باستخدام فرشاة الدمج. قومي بدمجه بحركة دائرية لطيفة لإضفاء العمق على العين وجعلها تبدو أكبر وأكثر إشراقا.

4. تأثير الرموش الطويلة

قومي بتطبيق ماسكرا مكثفة مع التركيز على الزوايا الخارجية للرموش لتساهم في تعزيز تأثير العيون القطة. يمكنك أيضًا استخدام رموش اصطناعية لإضافة لمسة درامية أكثر.

5. لمسات نهائية

استخدمي قلم تحديد العيون الأسود لخط المياه السفلي للرموش، ثم قومي بتمويه الخط بظل بني داكن إذا لزم الأمر للحصول على مظهر ناعم ومتكامل.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك تحقيق هذا المظهر الجريء والجذاب في دقائق دون الحاجة إلى استشارة أخصائي تجميل. تمتعي بالثقة والإطلالة الساحرة في كل مرة تخرجين فيها من المنزل!