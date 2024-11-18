أتلتيكو مدريد يريد إنهاء حقبة دييجو سيميوني

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 04:00 مساءً - فجر تقرير صحفي، مفاجأة من العيار الثقيل، تتعلق بمستقبل الأرجنتيني، دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد.

ووفقاً لما ذكره موقع “فوتبول إسبانيا” فإن النادي المدريدي بدأ البحث عن بديل للمدرب الأرجنتيني، رغم أن عقده مع الفريق مستمر حتى صيف 2027.

وذكر الموقع الإسباني، أن سيميوني فقد قوته تدريجياً، داخل أتلتيكو مدريد، منذ وصول كارلوس بوسيرو، المدير الإداري الجديد، مع بداية العام الذي قلل من سلطات المدرب المطلقة.

وأشار الموقع، إلى عدة أسباب تدفع أتلتيكو مدريد لاتخاذ قرار برحيل المدرب الأرجنتيني، منها راتبه الكبير..

ويرى النادي الإسباني، أن شخصية سيميوني باتت مستهلكة بعد السنوات الكثيرة التي قضاها مع الفريق، وبات يواجه صعوبة في استخراج أفضل ما لدى لاعبي الفريق.

واختتم الموقع: “أتلتيكو يحتاج إلى التوصل لاتفاق مع سيميوني بشأن راتبه لأنه لا يريد دفع عقده ويرغبون في أن يتخذ المدرب الخطوة من جانبه”.