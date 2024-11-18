للمرة 15 في تاريخه .. توتنهام يعلن تعديل شعاره

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 04:00 مساءً - أعلن نادي توتنهام الإنكليزي، اليوم الاثنين، عن تعديل شعار النادي، للمرة 15 في تاريخه، مع الاحتفاظ برمز “الديك” الموجود في الشعار منذ تأسيس النادي عام 1901.

وقال توتنهام في بيان رسمي: “بعد 9 أشهر من مناقشة المتخصصين في العلامات التجارية الرياضية، وجمع أفكار أكثر من 300 لاعب حالي وسابق ومدرب وموظف ومجموعات مشجعين لفهم ما يعنيه لهم النادي كشفنا عن التصميم الجديد للشعار”.

وأضاف البيان: “الشعار الجديد يتضمن نسخة ظلية من الديك، لإعادة تقديم شعار النادي المفضل لدى الجماهير من ألوان وأنماط وعلامات مميزة مرتبطة بتراث النادي وتاريخه، في شكل علامة تجارية محدثة تظل وفية لتاريخ نادي توتنهام مع المرونة لاحتضان المستقبل”.

وسيتم طرح الشعار الجديد في جميع أنحاء الملعب وعلى طول طريق توتنهام السريع في المباراة القادمة على ملعب الفريق أمام روما، في بطولة الدوري الأوروبي.