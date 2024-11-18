3 أندية تطلب ضم إندريك على سبيل الإعارة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 04:00 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن وجود عدة عروض من أجل المهاجم البرازيلي الشاب، إندريك، لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

إندريك التحق بصفوف ريال مدريد، الصيف الماضي، ولكنه لا يحصل على الفرصة الكافية تحت قيادة المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي.

ووفقاً لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن روما الإيطالي تواصل مع ريال مدريد من أجل الحصول على خدمات إندريك، على سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الشتوي.

وأوضحت الصحيفة، أن ساوثهامبتون الإنكليزي أبدى اهتماماً كبيراً بضم إندريك، وكذلك الأمر بالنسبة لنادي بلد الوليد الإسباني.

وشارك إندريك في 10 مباريات، خلال الموسم الحالي، بإجمالي 122 دقيقة لعب، سجل خلالها هدفين.