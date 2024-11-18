ريال مدريد يثير الشكوك حول كأس العالم للأندية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 04:00 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ريال مدريد لديه الكثير من الشكوك حول كأس العالم للأندية، والتي ستقام الصيف المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقاً.

وقالت شبكة “ريليفو” الإسبانية: “ريال مدريد لم يخصص أي دخل من بطولة كأس العالم للأندية في حساباته السنوية، لأنه لا يشعر بأن لديه أرقام دقيقة عن البطولة”.

وأضافت الشبكة: “فيفا كشف عن راعٍ رئيسي واحد فقط للبطولة وهي شركة تكنولوجيا صينية، ولم يبيع حقوق البث التلفزيوني للمسابقة بعد”.

وكان الاتحاد الدولي أكد أن البطولة الجديدة ستصل قيمتها إلى 2 مليار يورو، وسيحصل كل نادٍ على 50 مليون يورو نظير المشاركة فقط، ولكن ريال مدريد يريد ضمانات مكتوبة للتأكد من الأمر.

وأتمت الشبكة: “رغم الشكوك التي أبداها الميرنجي حول الحقوق المالية، إلا أن هذا الأمر لن يؤثر على قرار المشاركة في البطولة”.