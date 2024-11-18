تصفيات أمم إفريقيا: المغرب يفترس ليسوثو 7-0

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:58 مساءً - فاز منتخب المغرب على ضيفه ليسوثو بسبعة أهداف دون مقابل في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في تصفيات أمم إفريقيا بكرة القدم.

سجل أهداف المغرب إبراهيم دياز (5، 15، 42) وسفيان رحيمي (37 و45 من ضربة جزاء، ويوسف النصيري (د 68) وإسماعيل صيباري (د 70).

وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة خسرت إفريقيا الوسطى أمام الجابون 0-1.

النتائج المسجلة في المجموعة الثانية

إفريقيا الوسطى × ليسوثو 3-1

المغرب × الجابون 4-1

ليسوثو × المغرب 0-1

الجابون × إفريقيا الوسطى 2-0

الجابون × ليسوثو 0-0

المغرب × إفريقيا الوسطى 5-0

ليسوثو × الجابون 0-2

إفريقيا الوسطى × المغرب 0-4

ليسوثو × إفريقيا الوسطى 1-0

الجابون × المغرب 1-5

المغرب × ليسوثو 7-0

إفريقيا الوسطى × الجابون 0-1

ترتيب المجموعة الثانية

1- المغرب: 18 نقطة (26- 2)- البلد المضيف

2- الجابون: 10 نقاط (7-9)- تأهلت

3- ليسوثو: 4 نقاط (2- 13)

4- إفريقيا الوسطى: 3 نقاط (3- 14)