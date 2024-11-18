دوري الأمم الأوروبية: إيرلندا الشمالية تتأهل للمستوى الثاني

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - تعادلت بلغاريا وروسيا البيضاء 1-1 في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة من المستوى الثالث في دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم.

سجل هدف بلغاريا فاسيل بانايوتوف (د 12) وعادل لمنتخب روسيا البيضاء الياكساندر مارتينوفيتش (د 70).

وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة تعادلت لوكسمبرغ وإيرلندا الشمالية 2-2.

ترتيب المجموعة

1- إيرلندا الشمالية: 11 نقطة- تأهلت للمستوى الثاني

2- بلغاريا: 9 نقاط

3- روسيا البيضاء:7 نقاط

4- لوكسمبرغ: 3 نقاط