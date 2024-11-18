دوري الأمم الأوروبية: كرواتيا ترافق البرتغال إلى دور الثمانية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - تأهل منتخب كرواتيا إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بتعادله مع البرتغال 1-1 في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى من المستوى الأول.

سجلهدف البرتغال جواو فيليكس (د 33)، وعادل لمنتخب كرواتيا جوسكو جفارديول (د 66).

وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة خسرت بولندا أمام اسكتلندا 1-2.

ووفقاً لهاتين النتيجتين تأهلت كرواتيا رفقة البرتغال إلى ربع النهائي، وتحولت اسكتلندا إلى ملحق الصعود والهبوط، فيما هبطت بولندا إلى التصنيف الثاني.

ترتيب المجموعة

1- البرتغال: 14 نقطة

2- كرواتيا: 8 نقاط

3- اسكتلندا: 7 نقاط

4- بولندا: 4 نقاط