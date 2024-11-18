دوري الأمم الأوروبية: رومانيا تفوز وتصعد للتصنيف الثاني

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - فازت رومانيا على قبرص بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من المستوى الثالث في دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم.

سجل أهداف رومانيا دانييل بريليغيا (د 2) و رازافان مارين (42 و80) و فلورينيل كومان (د 83) وسجل هدف قبرص إيونيس بيتاس (د 52).

وفي المباراة الثانية من المجموعة ذاتها فازت كوسوفو على ليتوانيا 1-0 سجله محرم يشاري (د 5).

ترتيب المجموعة

1- رومانيا: 16 نقطة- تأهلت للمستوى الثاني

2- كوسوفو: 13 نقطة

3- قبرص: 6 نقاط

4- ليتوانيا: دوننقاط