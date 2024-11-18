تصفيات أمم إفريقيا… المشهد الختامي في المجموعة الأولى

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:58 مساءً - خاص- دوت الخليج

خسرت تونس على أرضها أمام غامبيا بهدف دون رد في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات أمم إفريقيا بكرة القدم.

وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة فازت جزر القمر على مدغشقر 1-0.

النتائج المسجلة في المجموعة الأولى

جزر القمر × غامبيا 1-1

تونس × مدغشقر 1-0

غامبيا × تونس 1-2

مدغشقر × جزر القمر 1-1

مدغشقر × غامبيا 1-1

تونس × جزر القمر 0-1

غامبيا × مدغشقر 1-0

جزر القمر × تونس 1-1

مدغشقر × تونس 2-3

غامبيا × جزر القمر 1-2

تونس × غامبيا 0-1

جزر القمر × مدغشقر 1-0

ترتيب المجموعة الأولى

1- جزر القمر: 12 نقطة (7- 4)- تأهلت

2- تونس: 10 نقاط (7-5)- تأهلت

3- غامبيا: 8 نقاط (5-6)

4- مدغشقر: نقطتان (4- 8)