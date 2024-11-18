السدير مسعود: تم تمصير قصة مسلسل موعد مع الماضى من البداية حتى النهاية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:34 مساءً - كشف المخرج السدير مسعود خلال المؤتمر الصحفى بـ مسلسل موعد مع الماضى، بعد عرض العمل ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ 45، حيث تشارك به منصة نتفليكس، قائلا: "هذه أول مرة أشاهد عمل لى على شاشة كبيرة، وكانت تجربة ممتعة ومختلفة، وأنا أقوم بعملى بغض النظر عن طريقة عرضه سواء على شاشة سينما أو شاشة هاتف ذكى".

وتابع السدير: "لم أشاهد النسخة المكسيكية من المسلسل، وهذا لأننى لم أرد التأثر بـ طريقة سرد الحكاية أو طريقة تمثيل الممثلين، المؤلف محمد المصرى قام بتمصير كل القصة من أولها لـ آخرها، العالم قرية صغيرة، ولكننا قمنا بالعمل على الشخصيات بطريقة مختلفة"

وأشار السدير: "عملنا على المسلسل لـ وقت طويل، وهذا أعطى لـ أبطال العمل وقتهم بشكل مريح، المشاهد احتاجت الكثير من الوقت في المونتاج والجرافيك، وفى كثير من الأحيان تم التعامل مع الحلقات وكأنها فيلم سينما".

يدور مسلسل موعد مع الماضى في مصر حيث يخوض يحيى (آسر ياسين) رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية. ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو. هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟.

‎مسلسل موعد مع الماضى من إخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).