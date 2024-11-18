إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:34 مساءً - تعرض وسام أبو علي مهاجم الأهلي ومنتخب فلسطين إلى إصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأعلن منتخب فلسطين غياب وسام أبو علي مهاجم الأهلي عن مباراة كوريا الجنوبية، وذلك قبل مواجهة منتخب فلسطين غدا الثلاثاء، ضد كوريا الجنوبية في الجولة السادسة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.

وكشف منتخب فلسطين عن غياب وسام أبو علي مهاجم الأهلي عن المباراة، وذلك بسبب الإصابة.

من ناحية أخرى تواصل الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، مع لاعبه الفلسطينى وسام أبو على لتحديد موعد انتظامه فى التدريبات استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري.

وشارك وسام أبو على أساسياً فى تشكيل منتخب بلاده فى مباراته الأخيرة أمام عمان، بينما يستعد لقيادة فلسطين فى مباراة كوريا الجنوبية، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

ويواجه فريق الأهلى نظيره الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

وأغلق مسئولو النادي الأهلي ملف عروض الشتاء أمام الفلسطيني وسام أبو على مهاجم الفريق قبل عرضها على الأهلي بشكل رسمي، وجاء قرار الأهلي بعدما بدأ بعض وكلاء اللاعبين التحدث عن عروض تصل لأبو علي الذى يتألق بشدة منذ ارتداء القميص الأحمر.

تألق الفدائى جعل إدارة الأهلى تتخد قراراً بعدم البت فى عروض رحيله وتأجيلها لانتقالات الصيف، لأن الفريق تنتظره ارتباطات مهمة في الموسم الجاري، في مقدمتها، منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها آخر نسختين ويستعد الفريق للمشاركة في دور المجموعات بها خلال نوفمبر الجاري، كما يخوض الأهلي منافسات محلية قوية، بالإضافة إلى الاختبار الأقوى والأهم وهو خوض فعاليات النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد الصيف المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 نادياً لأول مرة في التاريخ.