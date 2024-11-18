محمود حميدة: كنت سأرفض موعد مع الماضى لو علمت أنه مقتبس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:34 مساءً - قال النجم محمود حميدة خلال المؤتمر الصحفى بـ مسلسل موعد مع الماضى، بعد عرض العمل ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ 45: "في البداية لم أعرف أن العمل مقتبس من عمل مكسيكي، لأننى لا أحب تقديم الأعمال المقتبسة، لأنه إذا تم تقديم العمل من قبل لماذا أقدمه من جديد، ولكننى كنت مضيت عقد المسلسل ولهذا استمريت في العمل على موعد مع الماضى، ومع مشاهدتى للعمل المكسيكى هو ثلاث مواسم، ولطيف حقيقى، ولكن عملنا مختلف فنحن نقدم موسم واحد ولهذا فأن الأحداث متسارعة ومكثفة".

وتابع حميدة: "كما أننى بدأت في التفكير في الأعمال المقتبسة بشكل مختلفة، ووضعت نفسى في مكان نتفليكس، وهم من أهم المنصات في العالم، فأنهم يختارون الأعمال ويقومون بوضع التغييرات الملائمة لـ تناسب المجتمع المصرى، بهذا تجمع المجتمعات في نقاط سويا، ويمكننى التفكير في تقديم مسلسلات مقتبسة من جديد".

وأشار حميدة قائلا: "الدراما مصطلح فكرى، أما المنصة فهي وسيط، السينما وسيط، المسرح وسيط، التليفزيون وسيط، أما الدراما فتتكون من العديد من الأشكال سواء في السينما أو التليفزيون أو المسرح، بعد تقديمى لـ 8 مسلسلات قررت عدم تقديم مسلسل من جديد، حتى أننى وقعت مع المخرج التليفزيونى الكبير أحمد خضر الرجل الذى اكتشفنى وأتذكر أنى أكدت له قائلا: "أنا أبوس رجلك علشان اشتغل معاك يا أستاذ، ده أنت فضلك كبير عليا"، وذلك بعدما أخبرنى أننى سأرفض العمل معه في التليفزيون من جديد، وللأسف رفضت عرضه في وقت ما، والشخص تفكيره يتغير مع الوقت".

يدور مسلسل موعد مع الماضى في مصر حيث يخوض يحيى (آسر ياسين) رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية. ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو. هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟.

‎مسلسل موعد مع الماضى من إخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).