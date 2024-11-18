منتخب المغرب يهزم ليسوتو ويختتم تصفيات أمم أفريقيا بسباعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:35 مساءً - سحق منتخب المغرب نظيره ليسوتو، بنتيجة 7-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، على الملعب الشرفي بوجدة في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2025.المغرب ضد ليسوتو

جاءت أهداف المباراة عن طريق إبراهيم دياز هاتريك، سفيان رحيمي هدفين، يوسف النصيري، وإسماعيل صبياري في الدقائق 5، 15، 37، 42، 45، 68، و70 على التوالي لصالح منتخب المغرب.

ويتربع منتخب المغرب على عرش صدارة المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة من أصل 6 مباريات، حيث حقق الفوز في جميع المواجهات، وسجل 26 هدفًا واستقبل هدفين فقط.

بينما يتواجد منتخب ليسوتو في المركز الثالث بترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة وتعادل مثلها وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبوه هدفين وتلقى 13هدفًا.

ونجح أسود الأطلسي في الفوز وتحقيق العلامة الكاملة بالفوز في مباريات التصفيات الستة دون تعادل أو خسارة فضلا على أنه حسم التأهل قبل انطلاق المواجهات كونه بلد المضيف للبطولة الافريقية.

بينما فشل منتخب ليسوتو في تحقيق نتيجة إيجابية ويودع التصفيات من الباب الضيق ويضيع فرصة التأهل الى نهائيات الكان.

وتسلح منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي بسجل مميز من النتائج والتي وضعت أسود الأطلس في صدارة المنتخبات الأفريقية في تصنيف الفيفا والمركز الـ 13 علي مستوي العالم.

وتضم قائمة المغرب 26 لاعبًا في مقدمتهم أشرف حكيمي، وسفيان أمرابط، ونصير مزراوي والنصيري.وضم تشكيل منتخب المغرب ضد ليسوتو كلا من:

حراسة المرمى: ياسين يونو.

خط الدفاع: نايف أكرد – جمال حركاس – نصير مزراوي – آدم أزنو.

خط الوسط: سفيان مرابط – إلياس بن صغير – عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: سفيان رحيمي – عبدالصمد الزلزولي – إبراهيم دياز.