من قلب السجادة الحمراء.. مروان مسلم يدعم غزة وبيروت فى مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 45

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:35 مساءً - دعم الفنان الشاب مروان مسلم غزة وبيروت أثناء حضوره على السجادة الحمراء لعرض فيلم "دخل الربيع يضحك" المشارك فى مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 45، حيث دون اسم غزة على كف يده واسم بيروت على كف يده الأخرى.

وحضر عدد من الفنانين لمشاهدة الفيلم، من الضيوف كريمة منصور، سمية الألفي، هند عاكف، مينا النجار، بسنت صيام، سارة نخلة، المخرجة نادين خان، محمود حجازى.

تدور أحداث الفيلم، خلال فصل الربيع المعروف بطبيعته الخاصة، ويتناول أربع حكايات ما بين الأسرار والغضب والأحزان والدموع المخفية، وسط الضحكات الظاهرة، ولكن مع بداية ذبول الأزهار الزاهية، يأتى خريف غير متوقع ليختتم القصص.

فيلم "دخل الربيع يضحك" من كتابة وإخراج نهى عادل، ومن بطولة سالى عبده، ومختار يونس، ورحاب عنان، وريم العقاد، وكارول عقاد، ومنى النموري، وسام صلاح، وروكا ياسر، وإنتاج كوثر يونس وأحمد يوسف، ومنتج مشارك لورا نيكولوف وسمر هنداوى وساندرو كنعان، ومديرة تصوير سارة يحيى، ومونتاج سارة عبدالله، وتسجيل صوت مصطفى شعبان، وميكساج الصوت أحمد أبو السعد، وتلوين سامى نصار وأحمد شافعي، ومهندس ديكور سلمى تيمور، ومصممة أزياء مشيرة الفحام، ومخرج منفذ ميسون المصري، ومونتاج تتر: ماركوس عريان.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد فى المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A فى الاتحاد الدولى للمنتجين بباريس "FIAPF".