منتخب كرواتيا يتعادل مع البرتغال فى قمة نارية بدورى الأمم الأوروبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:33 مساءً - تعادل منتخبا كرواتيا ضد البرتغال إيجابيًا بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، على ملعب "بولجود" ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية للموسم الحالي 2024-25.كرواتيا ضد البرتغال

جاء هدفا المباراة عن طريق كل من جواو فيليكس لصالح منتخب البرتغالي في الدقيقة 33 من عمر اللقاء قبل أن يتعادل جوسكو جفارديول لصالح كراوتيا في الدقيقة 66.

ونجح منتخب البرتغال في حجز مقعد في دور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية متصدراً المجموعة برصيد 14 نقطة بينما تواجد كرواتيا فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط ويأتي منتخب بولندا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط وجاء منتخب أسكتلندا في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

وضمن منتخب كرواتيا التأهل الي دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا مستفيدًا من التعادل اليوم والحصول على نقطة عززت من تواجده في الدور التالي من البطولة.

واستبعد المدرب روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، عدد من لاعبيه قبل مواجهة كرواتيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.

تاريخ مواجهات كرواتيا ضد البرتغال

والتقى المنتخب البرتغالي ضد المنتخب الكرواتي في 6 مواجهات في جميع البطولات الدولية والودية ، وحقق منتخب البرتغال الفوز على كرواتيا في ثلاث مواجهات، بينما فازت كرواتيا عن البرتغال في لقاء وحيد ، وحسم التعادل بينهم في مباراتينوجاء تشكيل منتخب كرواتيا ضد البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جفارديول، تشايتا كار، شوتالو.

خط الوسط: بيريشيتش، مودريتش، كوفاسيتش، سوسا.

خط الهجوم: كراماريتش، ماتانوفيتش، باتورينا.بينما جاء تشكيل منتخب البرتغال ضد كرواتيا كالتالي:

حراسة المرمى: خوسيه سا.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو، توماس أراوخو، ريناتو فيجا.

خط الوسط: جواو كانسيلو، أوتافيو، جواو نيفيز، فيتينيا، نونو مينديز.

خط الهجوم: جواو فيليكس، رافائيل لياو.