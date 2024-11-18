لهذا السبب.. زينة عبد الباقي تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت المخرجة زينة أشرف عبد الباقي ووالدها النجم أشرف عبد الباقي بعرض فيلمها "مين يصدق" أول أمس السبت، الذى ينافس فى مسابقة آفاق السينما العربية، ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتصدر اسم الفنانة زينة عبد الباقي محرك البحث جوجل بعد عرض فيلمها “مين يصدق” خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، والذي لقى استحسان كبير من قبل الجمهور وألمع نجوم الفن، حيث أشاد رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، بالإضاقة للفنانة إلهام شاهين بالعمل.

تفاصيل فيلم "مين يصدق"

فيلم "مين يصدق" بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبد أشرف الباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن "إيزو" مصطفى، ديكور ندي عبدالمجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد إيهاب السعيد، وإخراج زينة أشرف عبد الباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبد الباقي، ومحمد عبد الوهاب، ومحمد زعيتر.