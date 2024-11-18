درة تكشف أسرار فيلمها الوثائقي المؤثر “وين صرنا؟”

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:57 مساءً - أحدث فيلم “وين صرنا؟” للمخرجة والممثلة التونسية درة ضجة كبيرة في الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وفي حوار خاص، كشفت درة عن تفاصيل مثيرة عن هذا العمل الذي يمثل أولى تجاربها في الإخراج والإنتاج.

قصة حقيقية مؤثرة

أكدت درة أن فيلم “وين صرنا؟” يروي قصة حقيقية لأسرة فلسطينية نازحة من غزة إلى مصر بعد الحرب الأخيرة. جميع الشخصيات في الفيلم حقيقية وليست ممثلين، مما يضفي على العمل طابعًا واقعيًا مؤثرًا. وأوضحت أن اختيارها لهذه القصة جاء بسبب تعاطفها الشديد مع معاناة هذه الأسرة، حيث قالت: “أنا حبّيتهم وأنا بحب أعمل الحاجة بحب، ولو شخصيات تانية غيرهم مكنتش هعمل الفكرة”.

تجربة إخراجية فريدة

تحدثت درة عن تحديات التجربة الإخراجية الأولى، مؤكدة أنها اهتمت بتسليط الضوء على المشاعر الحقيقية للشخصيات. وأضافت: “أنا حسيت فيهم مشاعر صادقة وعزّة نفس رغم ظروفهم والدمار اللي حصل”.

رسالة الفيلم

يهدف فيلم “وين صرنا؟” إلى تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني وتوثيق قصصهم الحقيقية. ويأمل الفيلم في أن يصل إلى أكبر عدد من المشاهدين ليشاركهم في هذه التجربة المؤثرة.

نجاح الفيلم واستقبال الجمهور

حظي فيلم “وين صرنا؟” بإشادة كبيرة من النقاد والجمهور على حد سواء. وقد لاقى استقبالًا حافلاً في مهرجان القاهرة السينمائي.