ركين سعد: أتمنى عدم تكرار الشخصيات التي أقدمها بمشاركتي في موعد مع الماضى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:34 مساءً - كشفت النجمة ركين سعد في خلال المؤتمر الصحفى بـ مسلسل موعد مع الماضى، بعد عرض العمل ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ 45، قائلة: "أختار أدواري بناء على الورق والشخصية في المقام الأول، ودائمًا السؤال بالنسبة لى "ماذا ستضيف هذه الشخصية لحياتى المهنية"، وفى الحقيقة العمل على مسلسل موعد مع الماضى هو إضافة كبيرة بسبب مجموعة النجوم المشاركين".

وتابعت سعد: "الحمدلله كان دائما عندى فرصة العمل مع نجوم بـ تاريخ كبير، وكنت أشعر بسعادة كبيرة مع عرض موعد مع الماضى على شاشة السينما الكبيرة بـ مهرجان القاهرة السينمائى".

وأكدت سعد قائلة: "لم أشعر بالتشابه مع أي شخصية قدمتها من قبل، فـ شخصية ليلى في موعد مع الماضى مختلفة وبتواجه وتحب المغامرة، وتعاملت معها بشكل مختلف لأن لها كل الأبعاد المختلفة، وأتمنى عدم تكرار نفسى في الشخصيات".

يدور مسلسل موعد مع الماضى في مصر حيث يخوض يحيى (آسر ياسين) رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية. ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو. هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟.

‎مسلسل موعد مع الماضى من إخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).