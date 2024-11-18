استشارية المرأة الخليجية تستعرض مبادرة سلطنة عمان لإقامة يوم رياضي موحد للمرأة

شاركت السيدة سناء بنت حمد البوسعيدية رئيسة اللجنة العُمانية لرياضة المرأة والمساواة بين الجنسين باللجنة الأولمبية العُمانية - وسعادة الإسماعيلية نائبة الرئيس ومنال الكيومية عضوة باللجنة في الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية لرياضة المرأة الخليجية الذي عُقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي برئاسة لولوة المري رئيسة اللجنة الاستشارية الخليجية لرياضة المرأة للدورة الحالية.

تم خلال الاجتماع استعراض قرارات لجنة رياضة المرأة الخليجية التي تم اعتمادها في الاجتماع الثامن والتسعين للمكتب التنفيذي لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية الذي عقد بتاريخ 28 مايو 2024 بدولة قطر. كما تم عرض تقرير فعالية الهاكاثون الذي أقيم بسلطنة عُمان خلال الفترة من 1 ولغاية 4 مارس 2024م، بالإضافة إلى الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالمنصة الإلكترونية لرياضة المرأة الخليجية.

وشهد الاجتماع مناقشة مبادرة سلطنة عُمان لإقامة يوم رياضي موحد للمرأة الخليجية بدءاً من العام القادم، واستعراض المستجدات المتعلقة بلائحة تكريم الشخصيات القيادية والرياضية المتميزة في المجال الرياضي، بالإضافة إلى عرض خطة عمل اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة الخليجية للعام القادم.