انت الأن تتابع خبر "ممنوع دخول العذاب"...حطي الملح على الفازلين وشاهدي ما سيحدث سر يخفيه عنك الكثير يا ريتني عرفت هذا السر من زمان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الملح والفازلين يعتبران من المكونات الطبيعية الفعّالة التي تتمتع بقدرة كبيرة على تفتيح البشرة والجسم من أول استخدام. يمكن تحضير وصفة بسيطة باستخدام هذه المكونات مع إضافة بعض المواد الطبيعية لتكون خيارًا آمنًا وغير مكلف للعناية بالبشرة. العديد من الفتيات يبحثن عن طرق طبيعية لتفتيح البشرة والجسم بشكل سريع وفعّال، خاصةً مع تزايد الاهتمام بتجنب استخدام كريمات التبييض الكيميائية التي قد تضر البشرة.

مكونات وصفة تبييض الجسم بالملح والفازلين

لتحضير كريم طبيعي لتفتيح الجسم بفعالية وسرعة، يمكن الاستفادة من مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل. هذه الوصفة تعتمد على الملح والفازلين كمكونات رئيسية، بالإضافة إلى بعض المكونات الطبيعية الأخرى لتعزيز النتيجة.

إليكِ المكونات التي تحتاجينها:

50جرام من الملح الخشن.

ملعقة طعام كبيرة من الفازلين.

نصف ملعقة شاي صغيرة من ذرة النشا.

خمس نقط من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة من زيت جونسون.

ربع ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

طريقة استخدام وصفة الملح والفازلين لتفتيح البشرة والجسم

إليكِ خطوات استخدام وصفة كريم الملح والفازلين للحصول على أفضل النتائج لتفتيح بشرتك وجسمك:

1. تحضير البشرة:

غسل البشرة جيدًا: قبل استخدام الوصفة، يفضل غسل الوجه والرقبة جيدًا بالماء والصابون لإزالة الأوساخ والشوائب التي قد تكون عالقة على البشرة. هذا يساعد على فتح المسام ويُسهل امتصاص المكونات.

قبل استخدام الوصفة، يفضل غسل الوجه والرقبة جيدًا بالماء والصابون لإزالة الأوساخ والشوائب التي قد تكون عالقة على البشرة. هذا يساعد على فتح المسام ويُسهل امتصاص المكونات. اختبار الحساسية: من المهم اختبار الوصفة على جزء صغير من الجلد (مثل اليد) للتأكد من عدم حدوث أي تفاعل أو حساسية قبل تطبيقها على الوجه أو الجسم.

2. تطبيق الوصفة:

وضع الكريم: باستخدام أطراف أصابعك، قومي بوضع خليط الفازلين والملح على الوجه والرقبة (أو الجسم إذا كنتِ تستخدمينها لتفتيح الجسم).

باستخدام أطراف أصابعك، قومي بوضع خليط الفازلين والملح على الوجه والرقبة (أو الجسم إذا كنتِ تستخدمينها لتفتيح الجسم). التدليك بحركات دائرية: يفضل تدليك الخليط بحركات دائرية مع الضغط الخفيف، لكن يفضل التدليك بحركات عكس عقارب الساعة لتحفيز الدورة الدموية وتحقيق أفضل نتائج.

يفضل تدليك الخليط بحركات دائرية مع الضغط الخفيف، لكن يفضل التدليك بحركات عكس عقارب الساعة لتحفيز الدورة الدموية وتحقيق أفضل نتائج. ترك الكريم: اتركي الكريم على بشرتك لمدة لا تقل عن ساعة حتى يجف تمامًا. خلال هذه الفترة، ستعمل المكونات على تفتيح البشرة وترطيبها.

3. غسل الوجه:

بعد مرور ساعة، اغسلي وجهك جيدًا باستخدام الماء الفاتر، وتجنبي الماء الساخن لأن ذلك قد يسبب جفاف البشرة.

اغسلي وجهك جيدًا باستخدام الماء الفاتر، وتجنبي الماء الساخن لأن ذلك قد يسبب جفاف البشرة. تجفيف البشرة: استخدمي فوطة نظيفة ومعقمة لتجفيف البشرة بلطف.

4. التكرار:

للحصول على أفضل النتائج، يفضل استخدام الوصفة مرتين يوميًا (صباحًا ومساءً) لمدة أسبوعين متتاليين. ستلاحظين الفرق في تفتيح البشرة خلال هذه الفترة.

فوائد وصفة تفتيح البشرة بالملح والفازلين: