حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 120 كيلوجرامًا من القات

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تمكنت الدوريات البرية التابعة لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان من إحباط محاولة لتهريب (120) كيلوغرامًا من نبات القات المخدر.

وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحق المضبوطات، وتسليمها للجهات المعنية لمتابعة التحقيقات.

وتؤكد الجهات الأمنية على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي أنشطة تهريب أو ترويج للمخدرات، داعية إلى التواصل مع الأرقام التالية: (911) في مناطق مكة المكرمة، الرياض، والمنطقة الشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، إضافة إلى رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]. جميع البلاغات ستُعالج بسرية تامة.