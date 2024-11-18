دهنة من كريم بانثينول لتفتيح البشرة 7 درجات وإزالة البقع والتصبغات نهائيا من أول استعمال

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رياض - احمد صلاح - شدة حرارة الجو تلك الأيام، وتعرض معظم الفتيات إلى ظهور حروق والتهابات شديدة في البشرة، ويستخدمن كريمات تساعد على إخفاء تلك الحروق، كما أن شدة التهابات البشرة تسبب ظهور حب الشباب، وتنزعج جميع الفتيات من حب الشباب وآثارة السلبية، لذلك يبحثن عن أفضل مكونات طبيعية تساعد على تفتيح لون البشرة دون ترك أي علامات أو تصبغات في البشرة، وكريم بانثينول من الكريمات الممتازة في علاج الحروق والتهابات البشرة الشديدة، ويساعد بشكل سريع على تبيض وتفتيح لون البشرة وعلاج التصبغات وجميع مشاكل البشرة المزعجة،

لذلك سوف نوضح لكم طريقة تبيض البشرة بكريم بانثينول.

يتشهر كريم بانثينول في جميع الدول العربية والأجنبية بأنه من أفضل الكريمات التى تساعد على علاج حروق البشرة والتخلص من الالتهابات، كما يساعد على إزالة حب الشباب، ويمكن استخدام في تفتيح لون البشرة من خلال توفير المكونات التالية التي تساعد على جعل البشرة نضرة و نقية ومشرقة.

المكونات

ملعقة من كريم بانثينول.

ملعقتين من النشا.

1 ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

يحتوي كريم بانثينول على مركبات وفيتامينات تساعد على التغلغل في البشرة وتفتيح لونها، والتخلص من الالتهابات والحروق وحب الشباب، فهي وصفة بسيطة وغير ضارة على البشرة، وتساعد على تفتيح لون البشرة بشكل سريع،

وتتمثل طريقة الاستخدام في الآتي.

أولاً لابد من غسل البشرة جيداً بالماء لإزالة الأتربة.

بعدها يتم خلط كريم بانثينول والنشا وزيت الزيتون في وعاء.

نقلب جميع المكونات.

يتم فرد خليط كريم بانثينول على البشرة بعد تنظيفها.

يترك الكريم على البشرة لمدة عشر دقائق.

بعد مرور الوقت يتم إزالة الكريم وغسل البشرة بالماء الفاتر.

يفضل استخدام الخليط مرتين في الأسبوع.

فوائد كريم بانثينول للبشرة

يساعد كريم بانثينول على تفتيح لون البشرة.

يرطب البشرة ويهدئ الالتهابات الجلدية.

كما أنه يعالج حب الشباب ويجعل البشرة موحدة اللون.

يعمل كريم بانثينول علي تفتبح لون البشرة ويجعلها نضرة وناعمة.

كما أن كريم بانثينول آمن على البشرة ولا يسبب أي التهابات أو أضرار على البشرة.

كذلك تتعرض البشرة الدهنية للجفاف بشكل أسرع،