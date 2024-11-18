⁠هل الجيوب الأنفية تؤثر على المعدة؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

لا يقتصر تأثير التهاب الجيوب الأنفية على الجهاز التنفسي فقط، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ظهور أعراض مزعجة تؤثر على المعدة والأمعاء. لكن، يمكن السيطرة على هذه الأعراض باتباع بعض الإرشادات.

أظهرت بعض الدراسات أن التهاب الجيوب الأنفية يسبب تراكم المخاط في الأنف، مما يزيد من احتمالية الإصابة بما يُعرف بـ “التنقيط الأنفي الخلفي”، وهي حالة يحدث فيها انتقال المخاط إلى المعدة.

وقد تبين أن التنقيط الأنفي الخلفي لدى مرضى التهاب الجيوب الأنفية يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الجهاز الهضمي، حيث يؤدي إلى:

– زيادة الشعور بالغثيان: نتيجة لتعرض بطانة المعدة للمخاط، مما يسبب التهيج.

– المعاناة من الحموضة التي قد تصبح أكثر إزعاجًا بسبب المخاط المتراكم.

– الشعور بألم في المعدة.

يُنصح بزيارة الطبيب إذا كانت مشاكل الجهاز الهضمي المرتبطة بالتهاب الجيوب الأنفية تتطلب الانتباه في الحالات التالية:

– إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة.

– إذا تفاقمت مشاكل الجهاز الهضمي بشكل ملحوظ.

– إذا تطورت الأعراض إلى حالات أكثر خطورة، مثل تحول الحموضة إلى ارتجاع المريء.

باتباع الإرشادات الطبية المناسبة، يمكن الحد من تأثير التهاب الجيوب الأنفية على الجهاز الهضمي وتحسين حالة المريض.