العالم اليوم - الصين تؤكد رغبتها بـ"مواصلة تحسين" العلاقات مع البرازيل

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 05:25 صباحاً - يعتزم الرئيس الصيني شي جينبينغ إجراء مناقشات حول سبل "مواصلة تحسين العلاقات بين الصين والبرازيل، وتعزيز التكامل بين استراتيجيات التنمية في البلدين، وحول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.

وأعلن الزعيم الصيني شي جينبينغ رغبته في "مواصلة تحسين" علاقات بلاده مع البرازيل التي وصل إليها الأحد في زيارة دولة ومن أجل المشاركة في قمة مجموعة العشرين.

كما نقلت الوكالة الصينية عن شي قوله إن "الزيارة ستزيد من تعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة بين البلدين وتعميق التبادلات والتعاون في مختلف المجالات".

والصين أكبر شريك تجاري للبرازيل وبلغ حجم التجارة الثنائية أكثر من 180 مليار دولار عام 2023. وأشباه الموصلات والهواتف والأدوية هي المنتجات الصينية الرئيسية التي تُصدَّر إلى البلد الواقع في أميركا الجنوبية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

منذ عودته إلى السلطة العام الماضي انخرط الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في عملية توازن دقيقة سعيا إلى تعميق علاقاته مع الصين توازيا مع تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة.

وتسعى البرازيل والصين إلى تأدية دور وساطة في الحرب في أوكرانيا. وعلى عكس الدول الغربية، لم تفرضا عقوبات على روسيا ردا على حربها ضد جارتها.

في يونيو، اعتُبرت زيارة نائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكمين للصين بمثابة تمهيد للطريق لانضمام البرازيل إلى مبادرة "طريق الحرير الجديد" الصينية.

ويهدف هذا البرنامج الرئيسي الذي أطلِق عام 2013 إلى إنشاء بنى تحتية وتطوير الروابط البحرية والبرية والسكك الحديد بين القارات، ولا سيما في البلدان النامية.

وانضم الكثير من دول أميركا الجنوبية إلى المبادرة التي تعد محورا رئيسيا لاستراتيجية شي لزيادة نفوذ الصين في الخارج.