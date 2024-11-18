العالم اليوم - الجيش الروسي يواصل تقدمه على محور كورسك

انتم الان تتابعون خبر الجيش الروسي يواصل تقدمه على محور كورسك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 03:29 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان يوم الاثنين، أن القوات الروسية تواصل تقدمها في مقاطعة كورسك، وتكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة.

وقال بيان وزارة الدفاع الروسية إن "وحدات قوات مجموعة الشمال الروسية واصلت عملياتها الهجومية التي استهدفت خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق دارينو وليونيدوفو ونوفايا سوروتشينا ونوفويفانوفكا وبليخوفو وسفيردليكوفو"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ الروسية "نفذت هجمات على مناطق في مقاطعة سومي، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من المقاطعة".

وأشار البيان إلى أن خسائر القوات الأوكرانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت نحو 420 عسكريا، وعربتي مشاة قتالية من طراز "برادلي"، ومركبة مشاة قتالية من طراز "ماردر" ألمانية الصنع، و4 مركبات قتالية مدرعة، و4 مركبات، و3 مدافع هاوتزر، بالإضافة إلى استسلام 24 عسكريا أوكرانيا".

وأوضح البيان أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت نحو 33670 عسكريا، و213 دبابة، و140 مركبة مشاة قتالية، و115 ناقلة جند مدرعة، و1175 مركبة قتالية مصفحة، و958 سيارة، و291 مدفع ميداني، و40 راجمة صواريخ، و66 محطة حرب إلكترونية، و13 رادار مضاد للبطاريات.