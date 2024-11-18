انت الأن تتابع خبر ظهور هذه العلامة على واتساب يعني بأنك متراقب وبيتجسسوا عليك.. ألحق نفسك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر بعض خبراء التقنية والتكنولوجيا، بان هناك بعض العلامات التي يمكن من خلالها ملاحظة ما إذا كان هاتفك قد تعرض للتجسس أو محاولات الاختراق، مؤكدين بأن تزايد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على غرار واتساب قد يؤدي بشكل أو بأخر إلى زيادة فرص تعرضك لعمليات الاحتيال الإلكتروني، وخاصة بعدما أصبح المحتالون يستخدموا برامج حديثة وحيل مبتكرة من أجل الإيقاع بضحاياهم.

تحذير من هذه العلامات على واتساب

يرى الخبراء بان هناك عدة علامات لو ظهرت على حساب الواتساب الخاص بك، فهذا يعني مما لا يدعو مجال للشك، بان حسابك قد تعرض للاختراق، وهناك من يقوم بالتجسس عليك وربما سرقة رسائلك وصورك.

وقد جاءت أبرز هذه العلامات على هذا النحو:

ملاحظة وجود استهلاك متزايد في البيانات “الداتا” دون وجود أي سبب واضح.

وجود بطء كبير في أداء الهاتف المحمول.

ملاحظة وجود بعض الرسائل المقرءوة على الرغم من عدم فتحها من قبل المستخدم.

حدوث نشاط غير مألوف على الحساب، على غرار وجود رسائل مرسلة دون علم صاحب الهاتف المحمول.

ولكن تبقى العلامة الأهم والأبرز