انت الأن تتابع خبر هيقفلوا الموبايل بتاعك.. أحذر من رسالة منتشرة على واتساب هتسرق فلوسك بهذه الطريقة !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجه خبراء الأمن السيبراني تحذيرات هامة لكل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بشأن وجود بعض طرق الاحتيال الجديدة التي يعتمد عليها بعض المحتالين من أجل سرقة البيانات الشخصية للمستخدمين، لدرجة تصل أحيانًا إلى الاستيلاء على بيانات الحسابات البنكية أو كلمات المرور الخاصة بالجهاز المحمول وتغييرها وغلقه للأبد.

تحذير لكل مستخدمي واتساب

حذر خبراء التقنية من خطورة فتح الرسائل التي تصل من أرقام مجهولة، مؤكدين بان هذه الطريقة لا زالت تستخدم على نطاق واسع في عمليات الاحتيال وسرقة البيانات.

وكشفت التقارير عن وجود طريقة سهلة وبسيطة تمنع المجهولين من التواصل معك بشكل مباشر أو إضافتك في مجموعات أخرى،

وهي على النحو التالي:

افتح واتساب وانتقل إلى الإعدادات > الخصوصية .

حدد علامة التبويب المجموعات وبعد ذلك اختر السماح بالإضافة لجهات الاتصال الخاصة به فقط.

وفي حال ما إذا كنت ترغب في منع أحد الموجودين لديك من إضافتك، عليك اختيار جهات الاتصال باستثناء اسم الشخص.

نصائح هامة لمستخدمي مواقع التواصل