انت الأن تتابع خبر ضعي كريم النشا لشعرك لتنعيم وفرد الشعر المجعد والخشن وتحويله لحرير في ساعتين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -فرد الشعر في المنزل بطريقة صحية وامنة وبمكونات اقتصادية جدا وغير مكلفة للغاية وموجودة في كل منزل، ترغب جميع السيدات الي الحصول علي شعر لامع وصحي لكي تكون جميلة وأنيقة طول الوقت، تستخدم النشا في فرد الشعر، وذلك بعد اجراء الأبحاث علي مكونات النشا التي أثبتت فاعليتها في فرد الشعر،وتغذية الشعر من جذوره.

خلطة فرد الشعر بالنشا

المكونات:

كوب نشا ذرة أبيض.

ربع كوب من الماء.

بيضة.

ماء ورد.

ثلاث معالق من جيل الألوفيرا.

بونيه.

طريقة الإستخدام

نقوم بغسل الشعر جيداً قبل وضع خليط النشا لفرد الشعر عليه، لكي نستفيد باكبر قدر ممكن من مكونات الخلطة الطبيعة.

نحضر وعاء نظيف ونضع به بيضة ونقوم بخفقها جيدا، ثم نضع ربع كوب من الماء الفاتر مع الإستمرار في التقليب.

وبعدها نضيف أربع معالق كبيرة من ماء الورد وثلاث معالق من جيل الألوفيرا، ونقوم بتقليب المكونات جيدا بمدة ثلاث دقائق، وبعدها نضيف كوب من النشا مع الإستمرار في التقليب.

نقوم بتوزيع الخليط علي جميع أطراف الشعر وفروة الراس، وبعدها نضع البونيه فوق الشعر.

نترك الشعر لمدة ثلاث ساعات، ثم نقوم بفرك الرأس ثم غسل الشعر بالشامبو.

غالبا ما تحدث مشاكل الشعر نتيجة لسوء في التغذية او نقص بعد المعادن الخاصة بمظهر الشعر في الجسم.

استخدام المواد الطبيعة في فرد الشعر افضل بكثير من المواد الكيميائية التي تؤثر سلبا على صحة الشعر.

يحتوي البيض علي بروتين كامل للشعر والنشا يحتوي علي مواد فعالة في فرد الشعر استخدام ماء الورد لتحسين رائحة الشعر وترطيبه والقضاء علي رائحة البيض.

جل الألوفيرا من الاغذية الهامة للشعر يسهم بشكل كبير في انبات الشعر ومنع التساقط وترطيبه وفرد الشعر.

تكرر وصفة النشا لفرد الشعر في المنزل مرة اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

خلطة فرد الشعر بالنشا وعسل النحل

تعتبر خلطة النشا وعسل النحل من الخلطات الفعالة في فرد الشعر المموج، وذلك عبر تطبيق الخطوات التالية:-