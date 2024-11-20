الظاهرة الزراعية: توريد 450 ألف طن قمح إلى وزارة التموين في…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:21 مساءً - شاهندة إبراهيم – قال رؤوف توفيق، الرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة الزراعية – مصر، إنها وردت 450 ألف طن من القمح لوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال آخر 5 سنوات.

وأوضح توفيق، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الشركة حصَّلت فاتورة توريد القمح بالجنيه المصري.

ونبّه إلى أن الاتفاقية الموقعة العام الماضي بين الحكومة المصرية ومكتب أبوظبي للصادرات لتزويد مصر بالقمح، بعيدة عن نموذج تحصيل الشركة مدفوعات القمح في مصر، مشددا على أن هناك لبس كبير يحاط بهذا الأمر.

وأضاف: الاتفاقية عبارة عن تمويل احتياجات مصر من القمح المستورد وهذا أمر آخر مختلفا تماما عن الدور التي تلعبه الشركة في مصر.

ونوّه بأن شركة الظاهرة تشارك في المناقصات التي تطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيرا إلى أن الشركة وردت 260 ألف طن من القمح المستورد خلال آخر 5 سنوات، مع تحصيل مستحقاتها بالدولار.

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وفي أغسطس 2023 وقعت مصر اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار لشراء القمح من شركة الظاهرة الإماراتية.

وأبرمت مصر اتفاق شراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات لتزويد مصر بالقمح على مدى خمس سنوات تبدأ من 2023.

ونص الاتفاق على تزويد مصر بقمح مستورد عالي الجودة، وبقيمة سنوية تبلغ 100 مليون دولار، وبقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار.