المجلس العربي للطفولة والتنمية يحصل على صفة مراقب بمنظمة الصحة العالمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - أعلن الدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية أن اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط قد اعتمدت صفة مراقب للمجلس لمدة ثلاث سنوات، وذلك خلال انعقاد اللجنة في دورتها الحادية والسبعين.

وأوضح الدكتور حسن البيلاوي -في تصريح اليوم /الأربعاء/- أن هذه الصفة تمنح المجلس فرصة مشاركته في الدورات القادمة للجنة، بما يعزز من سبل التعاون في مجالات العمل المشتركة نحو تعزيز الصحة، والحفاظ على سلامة العالم بما في ذلك الأطفال، وخدمة الفئات الهشة والضعيفة خاصة في مجالات الصحة العامة.

يذكر بأن العلاقة بين المجلس العربي للطفولة والتنمية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط راسخة وممتدة منذ تأسيسه عام 1987، وهو ما يعكس أيضا وضعيته على المستوى الدولي مع المنظمات الأممية ذات العلاقة.