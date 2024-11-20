انت الأن تتابع خبر اقوى كيراتين طبيعي لتنعيم وفرد الشعر في المنزل في ساعه واحده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقوى كيراتين طبيعي لتنعيم وفرد الشعر في المنزل، أكثر شيء تتمناه النساء بلا استثناء هو الشعر المفرود الناعم الذي يزيد من جمالهم فهو تاجهم الدائم لذا يتساءلون بصورة مستمرة عن أفضل وصفة طبيعية تساعدهم في فرد الشعر بعيدا عن المواد الكيميائية التي تشهد ارتفاع سعر ملحوظ كما أنها تعود بنتائج سلبية سواء كانت على فروة الراس او الحاق الضرر بشعريه نفسها لذا حصصنا مقالنا اليوم للحديث معاكم عن اقوى كيراتين طبيعي للشعر في المنزل.

اقوى كيراتين طبيعي للشعر في المنزل

الكيراتين مادة تواجد في العديد من المكونات الطبيعية ودورها الأساسي في تنعيم وفرد الشعر كما انه يعزز من نضارة البشرة لذا يبحث البعض عن المواد الطبيعية التي تحتوي من نسبة الكيراتين، والعديد من الابحاث أكدت على وجود نسبة عالية في الكيراتين في فاكهة الموز لذا فهي تدخل في إنتاج بعض المنتجات المتخصصة في فرد الشعر.

وصفة الموز لفرد الشعر

مكونات وصفة الموز لفرد الشعر

3 حبة من الموز.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

2 بيضة متوسطة الحجم.

طريقة تحضير وصفة الموز لفرد الشعر