العالم اليوم - حديث قاسم عن وقف إطلاق النار.. خطاب تراجعي أم تكتيك مرحلي؟

انتم الان تتابعون خبر حديث قاسم عن وقف إطلاق النار.. خطاب تراجعي أم تكتيك مرحلي؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 07:24 مساءً - قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن الحزب أبدى ملاحظاته على اقتراح وقف إطلاق النار الذي صاغته الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن قرار وقف الحرب أصبح الآن بين يدي إسرائيل ويعتمد على جدية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وشدد نعيم قاسم، في كلمته الأربعاء، على "ضرورة وقف العدوان والحفاظ على سيادة لبنان في أي اتفاق لوقف الحرب".

كما أكد أن الحزب مستعد للقتال لفترة طويلة.

وقبل ذلك، أشاد المبعوث الأميركي للبنان آموس هوكستين بالأجواء الإيجابية التي سادت محادثاته في بيروت بشأن وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

وأكد هوكستين عقب لقائه مع رئيس مجلس النواب اللبناني إحراز تقدم، مشيرا إلى أنه سيواصل جهوده في إسرائيل لإنهاء تفاصيل الاتفاق.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان يجب أن يضمن لإسرائيل "حرية التحرك" ضد حزب الله.

في هذا الصدد، قال المحلل الخاص لقناة "دوت الخليج" داوود رمال: