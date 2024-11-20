كيفية زيادة كثافة الشعر وأسباب الشعر الخفيف والتساقط للحصول علي افضل النتائج

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رياض - احمد صلاح - يعد الشعر له دور مهم جدا في جمال المظهر، فان الشعر قد يطلق علية تاج المرأة، فان الرغبة لدي الكثير من السيدات بالوصول إلى الشعر الكثيف اللامع الطويل، ولكن قد يواجهون مشاكل كثيرة لهذه الرغبة مثل: تساقط الشعر والنقص في النمو والصلع والشعر الخفيف، لذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال طرق عديدة لكثافة الشعر بشكل مستمر.

كيفية زيادة كثافة الشعر

عدم استخدام منتجات بها مواد كيميائية: لكي تتسبب المواد الكيميائية في تعطل نمو الشعر استخدام مواد صحية طبيعية بديلا لها.

تدليك فروة الرأس: قد يودي تدليك الرأس إلى تحفيز الدورة الدموية في الرأس مما يشجع الشعر ويزيد من كثافته.

استخدام الطريقة الصحيحة لغسيل الشعر: يتم غسيل الشعر بالماء البارد ويغسل يوم من بعد يوم، ويجب استخدام الشامبو في غسيل الشعر حتي يمنع فروة الشعر من أنتاح الدهون الطبيعية التي تغذي الشعر.

الطريقة الصحيحة لتجفيف الشعر: يتم ترك الشعر فترة لكي يجفف بالشكل الطبيعي ثم يطبطب علية بخفة بالمنشفة، في حالة الاستعجال يتم تشغيل مروحة أو الوقوف بعض الأوقات في الشمس.

طريقة ترطيب الشعر: يمكنك استخدام كريم أو زيت الشعر لكي تحافظ وترطب الشعر من الجفاف.

تمشيط الشعر: عن طريق استخدام المشط الصحيح ذات أسنان واسعة، يجب تمشيط الشعر بطريقة لطيفة لفك التشابك، ويتجنب تمشيط الشعر عندما يكون مبلولا، ويفضل تمشيط الشعر مرتين يوميا مساءا وصباحا.

ألتقلل من استخدام الأدوات الحرارية لتصفيف الشعر: مثل المكواة وتجفيف الشعر.

قص أطراف الشعر كل 3 اشهر: يجب الالتزام في قص الشعر للتخلص من الأطراف المتقصفة التي تمنع نمو الشعر.

البعد عن التوتر تماما.

اكل واجبات غذائية مناسبة.

استخدام علاجات كافة الشعر.

أسباب التساقط والشعر الخفيف