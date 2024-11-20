أخبار اليمن : الاحتلال أباد 1369 عائلة فلسطينية في غزة

الاحتلال أباد 1369 عائلة فلسطينية في غزة
كشفت إحصائية رسمية فلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي قضى خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على قطاع غزة، على جميع أفراد 1369 عائلة فلسطينية، ومسحها بالكامل من السجل المدني.
ونقلت مصادر إعلامية عن الإحصائية، أن 35060 طفلاً يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، و211 طفلاً رضيعاً ولدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية.
وأشارت إلى أن 825 طفلاً استشهدوا خلال الحرب وعمرهم أقل من عام، فيما بلغت نسبة الضحايا من الأطفال والنساء 70 بالمئة من مجمل عدد شهداء العدوان على غزة.
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