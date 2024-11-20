انت الأن تتابع خبر رائحتك مثل العطر...أسباب حدوث وطريقة التخلص من رائحة الفم الكريهة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتكون نفس الآنسان من مواد ذات روائح مختلفة قد تكون في بعض الأحيان هذه الروائح كريهة، وتعد هذه مشكلة شائعة لدي الكثير من الأفراد، قد تأتي رائحة الفم من صدور مركبات متطايرة هذه تنتج من أسباب مرضية وغير مرضية، في بعض الحالات يكون سببها الفم والبعض الأخر تكون مناطق اخري، ومن الرغم تعدد أسباب رائحة الفم ولكن 90% من الحالات يكون السبب هو الفم وقد تكون مشكلة الفم عرضية أو مزمنة.

أسباب وجود رائحة الفم الكريهة

يوجد العديد من الأسباب التي تودي إلى رائحة الفم الكريهة وقد يتم ذكرها في الفقرات التالية:

قلة الاهتمام بنظافة الفم والأسنان: عند إهمال نظافتهم يودي إلى بقايا الطعام في الفم وقد يتسبب في الرائحة الكريهة.

أنواع الطعام: بعض أنواع الأطعمة قد تودي إلى رائحة كريهة مثل الثوم أو البصل أو الأسماك أو بعض الجبان.

التدخين: قد يودي التدخين إلى أخلاف مواد كيميائية قد تعطي رائحة كريهة للفم.

بعض أنواع الأمراض: مثل التهاب الجيوب التهاب احلق التهاب رئوي والإنفلونزا وفطريات الفم بالإضافة إلى أمراض الكلي والكبد والسكر.

جفاف الفم: ينتج جفاف الفم من حدوث خلل في الغدد اللعابية مما يودي ألي أظهار رائحة كريهه للفم.

التهابات الفم: قد يودي تسوس الأسنان والتهابات اللثة ألى وجود رائحة كريهة للفم.

بعض أنواع الأدوية: مثل أدوية علاج الحساسية وأدوية مدرات البول.

تقويم الأسنان: فان بعض بقايا الأكل تتبقي في أسلاك التقويم وأدا ما تم تنظيفها بشكل جيد قد تودي إلى رائحة كريهة للفم.

ألإدمان: مثل الكحول وكميات من المكملات الغذائية.

علاج رائحة الفم الكريهة