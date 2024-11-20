ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بالنصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 07:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، بالنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد، والتحصل منهم على مبالغ مالية وقيامه بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم إستهداف الشركة المُشار إليها وضبط مالكها، وعُثر بداخل الشركة على مضبوطات أبرزها عدد من جوازات السفر للمواطنين راغبى السفر للخارج، دفتر إستلام نقدية، عدد من الإعلانات الدعائية الخاصة بالشركة، وهاتف محمول يحوى دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.