انت الأن تتابع خبر أفضل وصفة لتبييض الوجه بالنشا للتخلص من التصبغات وتوحيد لون البشرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستخدم النشا مع مكونات أخرى للعناية بالبشرة والتخلص من التصبغات والبقع الداكنة وتوحيد لون البشرة، حيث تتعرض البشرة لتغيير لونها وظهور علامات داكنة عليها بعد التعرض للشمس لفترة طويلة أو عدم العناية بها بشكل جيد، ولكن يمكن استعادة نضارتها من خلال استخدام بعض المكونات الطبيعية المتوفرة في البيت، وفي هذا المقال تعرف على طريقة عمل وصفة لتفتيح لون البشرة.

وصفة لتبييض الوجه بالنشا والعسل

يمكن تحضير وصفة مكونة من النشا والعسل واستخدامها في تفتيح لون البشرة، وذلك بالطريقة التالية:

في وعاء أضيفي ملعقة كبيرة من النشا مع نصف ملعقة من العسل وملعقة من ماء الورد.

اخلطي المكونات بملعقة للحصول على خليط متماسك يمكن استخدامه على البشرة.

ضعي طبقة من هذا الخليط على بشرة جافة واتركيه لمدة عشرين دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الدافئ وكرري استخدام الخليط عدة مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة واضحة.

ماسك النشا وبياض

البيض لتفتيح البشرة

كما يمكن إعداد ماسك النشا مع بياض البيض للتخلص من العلامات الداكنة المتكونة على البشرة وتوحيد لونها، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ضعي بياض البيض في وعاء ثم أضيفي النشا بشكل تدريجي وقلبي للحصول على خليط ذو قوام ناعم.

اغسلي وجهك ثم جففيه وضعي طبقة خفيفة من هذا الخليط على البشرة واتركيه لمدة نصف ساعة.

اشطفي وجهك بالماء الدافئ.

استخدمي مركب مناسب لنوع بشرتك حيث يعمل بياض البيض على شد الجلد.

ماسك النشا مع عصير الليمون

يمكن استخدام ماسك مكون من النشا وعصير الليمون على بشرتك كما يلي: