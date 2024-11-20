حماس تدين الفيتو الأمريكي: موقف عدائي

حماس تدين الفيتو الأمريكي: موقف عدائيأدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بأشد العبارات استعمال الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد القرار الذي عرض الليلة على المجلس، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب قوات العدو الصهيوني من قطاع غزة وإنقاذ الشعب الفلسطيني من تداعيات الكارثة الإنسانية التي صنعها العدو، بغطاء أمريكي، على مدار شهور الحرب وخاصة في الشمال.

وقالت الحركة في بيان لها مساء اليوم الأربعاء: "إنّ الولايات المتحدة الأمريكية تثبت أنها شريك مباشر في العدوان على شعبنا، وأنها مجرمة وتقتل الأطفال والنساء وتدمر الحياة المدنية في غزة، وأنها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن حرب الإبادة والتطهير العرقي كالعدو الصهيوني تماماً".

وطالبت الولايات المتحدة بالكف عن هذه السياسة العدائية الخرقاء إن كانت حقا تسعى لإنهاء الحروب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما سمعنا من الإدارة المنتخبة.

كما دعت المجتمع الدولي بوضع حد لهذا التغول الأمريكي على الإرادة الدولية والذي لم ينجز إلا الحروب والموت والدمار والفوضى في المنطقة وخارجها.

واستخدمت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وجاء الاعتراض الأمريكي بالفيتو، في حين صوّت جميع أعضاء المجلس لصالح مشروع القرار المقترح.