محافظ شمال سيناء يصدق على مطالب أهالي رفح خلال مؤتمر جماهيري بزاوية أبو عليان في نجع شيبانة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 07:32 مساءً - شارك اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء في مؤتمر شعبي، بزاوية أبو عليان بقرية نجع شيبانة جنوب مدينة رفح، بحضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ ومديرو مديريات التموين والصحة والتعليم والمياه والكهرباء، وصالح أبو هولي، رئيس مدينة رفح، وجمال عبد الناصر رئيس مدينة الشبخ زويد، بجانب عدد من مشايخ وعواقل القبائل.

واستعرض الشيخ إبراهيم أبو عليان، أحد رموز وعواقل قرية نجع شيبانة، مطالبا بإدراج قرية نجع شيبانة وعدد من التجمعات السكنية المحيطة بها ضمن مبادرة حياة كريمة لإعادة الأهالي التي يحتاجون إلى دعم ورعاية بعد عودتهم إلى قراهم التي تم تطهيرها من الإرهاب.

وأشار أبو عليان إلى ضرورة تشغيل الكهرباء وتوفير حصة الدقيق بزيادة 5 كجم، نظراً لاعتماد أهالي المنطقة على الدقيق في صنع الخبز كمنتج غذائي أساسي يعتمد عليه الأهالي في معيشتهم.

وأكد محافظ شمال سيناء على اهتمام الدولة والقيادة السياسية بأهالي شمال سيناء، وصدق في هذا الإطار على كافة مطالب الأهالي، ومن أهمها إنارة التجمعات السكنية المحيطة بقرية نجع سلامة، وتعيين شباب القرية في وظائف تشغيل حراسة محطات تحلية المياه، وإعادة حصة الـ 5 كيلو دقيق إلى المقررات التموينية لكل فرد بالأسرة.

وتعهد المحافظ لمقابلة وزير التموين بصحبة رافت العبد مدير تم بن شمال سيناء لبحث مطالب أهالي شمال سيناء فيما يتعلق المقررات التموينية وتقديم الدعم اللازم لهم وخاصة إعادة حصة الخمسة كيلو جرام من الدقيق، مشيراً إلى أنه يولي ملف التعويضات جل اهتمامه للعمل على سرعة الصرف للمستحقين.

وأشار اللواء عاصم سعدون نائب محافظ شمال سيناء إلى أنه تم تشكيل أربعة لجان من ديوان عام المحافظة لمتابعة ملفات التعويضات لأهالي رفح والشيخ زويد ، مؤكدا أنه سيتم صرف كافة التعويضات خلال سنة اشهر من الأن.