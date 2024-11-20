نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر عسكري: مقتل 36 شخصًا وإصابة 50 آخرين في هجوم إسرائيلي على مدينة تدمر السورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر عسكري سوري، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل 36 شخصا وإصابة 50 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة تدمر في البادية السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر قوله: "نحو الساعة 15:13 بعد ظهر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه منطقة التنف مستهدفا عددا من الأبنية في مدينة تدمر بالبادية السورية".

وأضاف: "أسفر ذلك عن إرتقاء 36 شهيدا وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالأبنية المستهدفة والمنطقة المحيطة".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد بأن الهجوم استهدفت مستودعا في المدينة الصناعية ومطعما ومباني سكنية، على مقربة من المدينة الأثرية في مدينة تدمر.

وقبيل ذلك، أعلن الإعلام الرسمي التابع للنظام السوري عن عدوان إسرائيلي استهدف مدينة تدمر، في ريف حمص الشرقي، مشيرا إلى وقوع عدد من الإصابات.

وأكدت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري (سانا) أن العدوان الإسرائيلي "استهدف أبنية سكنية والمدينة الصناعية".

وتصاعدت الهجمات الإسرائيلية على سورية منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، وزادت حدتها منذ بدء التصهيد الإسرائيلي في لبنان في سبتمبر الماضي.