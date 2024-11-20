نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الصحفيين العرب يتسلّم مقرّه الجديد بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسليم مقرًا سابقًا للوزارة بوسط القاهرة، ليُصبح مقرًا لاتحاد الصحفيين العرب، وذلك تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي تم تنظيمها اليوم بالمقر الجديد للاتحاد، بحضور الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومؤيد اللامى، رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين، وخالد ميرى، الأمين العام للاتحاد وأعضاء الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب.

وألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة أكدت فيها أن تسليم أحد مقرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لاتحاد الصحفيين العرب، ليجاور نقابة الصحفيين المصرية العريقة، يأتي تنفيذَا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، لاستغلال مقر الوزارة الذي تبلغ مساحته ١٥٥٠ مترًا مربعًا.