انت الأن تتابع خبر أبو زيد ماذا يريد الاحتلال من خط برافو ؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الخبير العسكري والاستراتيحي نضال ابوزيد بان الاحتلال يريد فرض التهدئة بالقوة من خلال العملية العسكرية واشار ابوزيد الى ان الوسيط الامريكي هوكشيان يماطل بهدف اعطاء الاحتلال مساحة من الوقت يحسن فيها وضعها الميدان لتحسين وضعه التفاوضي وفرض شروط في المفاوضات الجارية.



ولفت ابوزيد ان خسائر الاحتلال التي اعلن عنها حزب الله بمقال 110 جندي وتدمير 48 دبابة منذ بدأ العملية البرية تشبر الى ان كتيبة دبابات كاملة تم تدميرها ماىعني زيادة الخسائر بالتزامن مع مشكلة الاحتياط قد تكون نقطة تؤثر في المسار للدبلوماسي الجاري حاليا .



واضاف ابوزيد ان التحركات الميدانية للاحتلال بالقرب من خط الهدانة مع سورية المعروف بخط (برافو) تشبر الى ان الاحتلال يريد التعامل مع الحدود مع جنوب لبنان والحدود الشمالية الشرقية مع سورية حزمة واحدة يحاول من خلالها وقف التهديدات على المنطقة الشمالية من الاراضي المحتلة لذلك توغل في المنطقة منزوعة السلاح مع سورية شرق خط برافو واقامة تحصينات بالقرب من منطقة كودنا وتل احمر بهد خلق طريق بري في جنوب لبنان يمتد حتى الحدود الشمال الشرقية مع الجولان المحتل .

فيما يتعلق بتطورات غزة اشار ابوزيد الى ان المقاومة استفادت من محاولات الاحتلال هندسة شمال غزة واقامة موانع من الركام والتدمير انطلقت منه لتنفيذ عملياتها ضد الاحتلال.