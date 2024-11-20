انت الأن تتابع خبر عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، أن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، وقاموا بجولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، وسط حالة من الغضب والغليان سادت جميع أرجاء الحرم الشريف.