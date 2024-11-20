الذهب يواصل ارتفاعه
ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي إلى أعلى مستوى في أسبوع اليوم الأربعاء، مدفوعة بضعف الدولار وتفاقم التوترات بين روسيا وأوكرانيا، مما عزز الطلب على أصول الملاذ الآمن.
وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية"، ارتفع الذهب الفوري 0.19 في المائة إلى 2636.62 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر.. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.88 في المائة إلى 2639.80 دولار للأونصة.
وتوقف صعود الدولار الأميركي بعد أن سجل أعلى مستوى في عام الأسبوع الماضي، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.22 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.1 في المائة إلى 975.10 دولار واستقر البلاديوم عند 1035.43 دولار.
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