سيروم فيتامين سي .. فوائد مذهلة لصحة البشرة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعاني العديد من الأشخاص من مشاكل جلدية متنوعة، مما يدفع البعض إلى استخدام بعض المواد التي تساهم في تقليل هذه المشكلات .في هذا التقرير، سنستعرض كل ما يتعلق بسيروم فيتامين سي.

سيروم فيتامين سي هو منتج للعناية بالبشرة يحتوي على فيتامين سي بتركيز عالٍ. يتميز هذا السيروم بقوامه السائل أو الجل، ويُستخدم موضعيًا على الجلد لتحفيز الإشراقة وتعزيز إنتاج الكولاجين، مما يساعد في تحسين صحة البشرة بشكل عام.

يعتبر سيروم فيتامين سي مضادًا قويًا للأكسدة، حيث يساهم في منع تكوّن الجذور الحرة التي تؤدي إلى تكسير الكولاجين والإيلاستين في البشرة، مما يعزز نضارتها ويقلل من التجاعيد.

يمكن الحصول على فيتامين سي من بعض الأطعمة مثل الشمام، البرتقال، الأناناس، والبروكلي، حيث يلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في تكوين وإصلاح الأنسجة وزيادة مضادات الأكسدة في الجسم، مما يساهم في تقليل تأثير الجذور الحرة الضارة.

يوجد فيتامين سي بشكل طبيعي في الجلد، حيث يساعد في تعزيز مستويات الكولاجين ومضادات الأكسدة، مما يحمي البشرة من الأضرار الناتجة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية. وقد أكدت الدراسات أن تناول الطعام فقط لا يكفي لإمداد البشرة بفيتامين سي، حيث أن الطبقة الخارجية للجلد تفتقر إلى الأوعية الدموية اللازمة لامتصاصه.

لذا، يُفضل استخدام سيروم فيتامين سي موضعيًا على الجلد لأنه يساعد في تحسين مظهر البشرة وتجديدها من خلال زيادة إنتاج الكولاجين والإيلاستين، مما يحسن من ظهور الخطوط والتجاعيد. كما أنه يساهم في تقليل الالتهاب، تقشير الجلد بشكل طبيعي، وتفتيح البشرة بسرعة.

أظهرت الدراسات أن استخدام سيروم فيتامين سي الموضعي يساهم في زيادة إنتاج الكولاجين على مدار الوقت، وتظهر نتائجه بعد حوالي شهر من الاستخدام المنتظم. كما يساعد السيروم في علاج الكلف وفرط التصبغ الناتج عن التهابات البشرة.