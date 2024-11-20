النسيان وضعف التركيز: أسباب وعلاجات فعالة لتحسين الذاكرة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 05:56 مساءً - متابعة بتول ضوا

هل تشعر بأن ذاكرتك تتدهور؟ هل تجد صعوبة في التركيز على المهام اليومية؟ لا تقلق، فمشكلة النسيان وضعف التركيز هي أمر شائع ويؤثر على الكثير من الناس. ولكن الخبر الجيد هو أنه يمكن تحسين الذاكرة والتركيز من خلال اتباع بعض النصائح والعادات الصحية.

العمر: مع تقدم العمر، قد تتدهور الذاكرة بشكل طبيعي.

الإجهاد والقلق: يؤثر الإجهاد والقلق سلبًا على وظائف الدماغ ويؤدي إلى ضعف الذاكرة والتركيز.

قلة النوم: النوم الكافي ضروري لتثبيت الذكريات في الدماغ.

سوء التغذية: نقص بعض الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين B12 والحديد يمكن أن يؤثر على الذاكرة.

الأمراض: بعض الأمراض مثل مرض الزهايمر والتصلب المتعدد يمكن أن يسبب مشاكل في الذاكرة.

الأدوية: بعض الأدوية قد تسبب النسيان كأثر جانبي.

التغذية السليمة: تناول الأطعمة الغنية بالأوميغا 3، والفيتامينات والمعادن، مثل الأسماك والخضروات الورقية والمكسرات.

ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد الرياضة على تحسين الدورة الدموية في الدماغ وتعزيز نمو الخلايا العصبية.

النوم الكافي: احرص على الحصول على 7-9 ساعات من النوم المريح كل ليلة.

تخفيف التوتر: مارس تقنيات الاسترخاء مثل التأمل واليوغا.

القراءة والتعلم المستمر: تساعد القراءة والتعلم على تحفيز الدماغ وتقوية الذاكرة.

حل الألغاز والألعاب الذهنية: تساعد هذه الأنشطة على تحسين الوظائف الإدراكية.

تدوين الملاحظات: يساعد تدوين الملاحظات على تذكر المعلومات بشكل أفضل.

ربط المعلومات بصور أو قصص: يساعد ذلك على تذكر المعلومات بشكل أسهل.

استشارة الطبيب: إذا كنت تعاني من مشاكل شديدة في الذاكرة أو التركيز، فاستشر طبيبك لتشخيص حالتك وتحديد العلاج المناسب.